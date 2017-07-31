Россия возвращает влияние на Кубе - СМИ

31.07.17 17:42Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

За два прошедших года Москва и Гавана согласовали несколько десятков совместных проектов.

Россия активизировала отношения с Кубой - своим старым союзником еще с советских времен, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Со ссылкой на местные СМИ сообщается, что Рособоронэкспорт готов помочь Кубе в модернизации оборонной промышленности.

Кроме того, российские власти подготовили план реставрации Капитолия в сердце Гаваны. "В последнее время можно констатировать активизацию отношений между Россией и Кубой", - говорит Александра Ситенко, которая занимается исследованием российско-кубинских отношений в университете Лейпцига.

За два прошедших года Россия и Куба согласовали несколько десятков совместных проектов, согласно которым российские предприятия должны среди прочего инвестировать на Кубе на сумму в четыре миллиарда долларов.

"Уже сейчас российские фирмы модернизируют железнодорожную инфраструктуру страны и финансируют различные проекты. В 2014 году Путин даже списал стране 90 процентов долгов из советских времен. А с мая русские впервые после развала Советского Союза снова поставляют на Кубу большое количество нефти", - отмечает издание.

Эксперты говорят, что Россия предоставляет Кубе выгодные кредиты, а Гавана Москве - влияние.

Известная в мире кубинская журналистка Йоани Санчес видит в усилении российской активности на Кубе опасность, отмечает издание.

"В Латинской Америке возрождается холодная война. В то время как президент США Дональд Трамп не особенно интересуется Кубой и всем регионом, Россия имеет там все большее влиянией", - цитирует издание статью журналистки.

В США также серьезно озабочены развитием событий на соседнем острове. Например менатор США Патрик Лихи и American Security Project, неправительственная организация, основанная экс-госсекретарем Джоном Керри и бывшим министром обороны Чаком Хейгелом.

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