Киев потратил два миллиона на приезд главы НАТО

31.07.17 18:40Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Для делегации альянса заказали самолет Embraer 190.

Двухдневный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в июле нынешнего года обошелся Украине в миллионы гривен. Только за перелет делегации МИД заплатил 2,173 млн гривен, передают Вести со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Необходимость проведения данного тендера чиновники обосновывают тем, что событие происходило по инициативе украинской стороны.

В состав делегации включили представителей 29 стран-сленов НАТО, представителей штаба. Всего – порядка 100 человек. МИД обеспечил им перелет по маршруту Брюссель-Киев (прилет в Киев 9 июля, а обратный вылет 10 июля). Тендер выиграла компания-перевозчик МАУ, которая и привезла натовцев в Киев – нерегулярным спецрейсом. Конкурентов в тендере не было, поэтому снизить сумму на перевозку возможности не было.

Для чартера использовали самолет Embraer 190, в котором можно разместить до 106 пассажиров. Кроме перелета МАУ обязалась кормить пассажиров во время рейса.

Отметим, что годовой бюджет МИД Украины составляет порядка 4 млрд гривен. Из них почти 3 млрд гривен тратят на минимальное жизнеобеспечение министерства и украинских посольств по всему миру (зарплаты и коммунальные услуги). А оставшийся миллиард – на дополнительные услуги. Получается, что на однодневный визит Столтенберга потратили 2% от годового бюджета.

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