Гройсман предлагает продавать ненужные государству предприятия

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает продавать убыточные госпредприятия, чтобы на их месте появлялись частные и создавались новые рабочие места.

Оказывается, что украинские предприятия, которые находятся в государственной собственности наделали убытков почти на девяносто миллиардов гривен. Об этом господин Гройсман рассказал в интервью изданию Деловая столица.

По словам премьер-министра, в Украине нужно преодолеть коррупцию, которая процветает на государственных предприятиях. На сегодняшний день 3,5 тысячи таких предприятий сгенерировали 87 миллиардов гривен убытков. Именно поэтому Владимир Гройсман считает, что государственные компании, которые работают в убыток, нужно продавать.

«То, что не нужно государству, не носит стратегического характера, надо продать, в том числе и на электронном аукционе. На такое предприятие придет новый владелец, который создаст новые рабочие места, привлечет новые технологии и инвестиции, — заявил премьер. Также, по его мнению, для Украины будет достаточно «буквально пять-семь решений», чтобы запустить активный рост экономики.

«Я вам гарантирую: следует принять буквально пять-семь решений, и в Украине начнется ускоренный экономический рост», — отметил Гройсман, оценив такой рост в «выше 5%».