Трамп вскоре подпишет закон о санкциях против РФ

31.07.17 20:15Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Вашингтон также осудил решение Москвы о высылке американских дипломатов.

Американский президент Дональд Трамп в ближайшее время подпишет одобренный конгрессом законопроект об усилении санкций против России. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс в Twitter.

"В знак нашей приверженности, очень скоро, Дональд Трамп подпишет закон об усилении и кодификации санкций США против России", - написал Пенс.

Также Пенс прокомментировал недавнее решение России выслать американских дипломатов. "Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не приведут к сдерживанию обязательств США в отношении нашей безопасности, наших союзников и свободолюбивых наций", - отметил Пенс.

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