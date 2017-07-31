Трамп вскоре подпишет закон о санкциях против РФ

Вашингтон также осудил решение Москвы о высылке американских дипломатов.

Американский президент Дональд Трамп в ближайшее время подпишет одобренный конгрессом законопроект об усилении санкций против России. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс в Twitter.

"В знак нашей приверженности, очень скоро, Дональд Трамп подпишет закон об усилении и кодификации санкций США против России", - написал Пенс.

Также Пенс прокомментировал недавнее решение России выслать американских дипломатов. "Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не приведут к сдерживанию обязательств США в отношении нашей безопасности, наших союзников и свободолюбивых наций", - отметил Пенс.