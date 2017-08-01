Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу

С сегодняшнего дня для украинских экспортеров будет открыто 98% рынка Канады

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой официально вступило в силу сегодня, 1 августа.

Переговоры о либерализации двухсторонней торговли между Украиной и Канадой велись с 2009 года. После шести раундов переговорный процесс был завершен 14 июля 2015 года. В этом году соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины и подписано президентом Украины Петром Порошенко. Договор будет способствовать укреплению и развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от беспошлинного доступа к рынку Канады и откроет возможности для украинского бизнеса.

Основные положения соглашения о ЗСТ с Канадой

После вступления соглашения в силу для украинских экспортеров будет открыто 98% рынка Канады. Ввозные пошлины на сельскохозяйственные товары будут отменены (кроме 108 тарифных линий, доступ по которым откроется в рамках квот), а также на промышленные товары (кроме легковых автомобилей с 7-летним переходным периодом отмены ввозных пошлин).

Украина, в свою очередь, отменит тарифы для около 80% товаров импорта из Канады, в то же время для некоторых сельскохозяйственных и промышленных товаров применяться переходные периоды в 3, 5, 7 лет для снижения тарифов.

Основные украинские продукты, которые получат преимущества от беспошлинного доступа на рынок Канады - подсолнечное масло, сахар, кондитерские изделия и шоколад, алкогольные напитки и пиво, соки. Среди промтоваров - это одежда, керамика, металлургия и химия.

Также соглашение позволяет компаниям получить льготный доступ к участию в государственных закупках на правительственном уровне обеих стран. Кроме того, договор о ЗСТ включает в себя обязательства, связанные с охраной и защитой прав интеллектуальной собственности;

Соглашение о ЗСТ также предусматривает предоставление Украине технической помощи для улучшения доступа украинских товаров на канадский рынок и помощь для развития аграрного комплекса.

Прибыль Украины от ЗСТ с Канадой

По словам торгового представителя Украины Натальи Микольской, соглашение о зоне свободной торговли с Канадой в среднесрочной перспективе привнесет в экономику Украины 200-300 млн долларов.

Однако в Кабинете министров Украины считают, что внедрение соглашения приведет к незначительным потерям доходов государственного бюджета, в частности от отмены ввозных пошлин примерно на 1,2 млн долларов в первый год действия соглашения. В то же время ожидается, что в среднесрочной перспективе Украина выиграет за счет НДС, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций.