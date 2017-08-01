Киев продал российские танкеры за долги

01.08.17 16:40Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Борьба покупателей за российские корабли шла весь день – с 9 утра до 21:21.

Украина продала два российских танкера Ниагара и Борислав за 10,1 млн гривен. Торги состоялись 31 июля, сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).

Отмечается, что борьба покупателей за танкеры шла весь день – с 9 утра до 21:21.

"За танкер-нефтевоз Борислав соревновались девять участников, которые сделали более 30 ставок. В результате цена выросла с 1,444 млн гривен до 5,113 млн гривен. За танкер-химовоз "Ниагара" боролись пять претендентов. Цена выросла с 2,475 млн гривен до 5,012 млн гривен", – говорится в сообщении.

Ранее оба судна принадлежали ООО Волго-Донское судовое агентство (Волгоград, Россия). Компания задолжала более 40 тысяч долларов турецкой фирме CYE PETROL TIC LTD STI в качестве компенсации по уплате судебного сбора.

"В рамках выполнения решения Хозяйственного суда Херсонской области составлен акт описи и ареста имущества должника. Принудительное исполнение решений было возложено на Государственную исполнительную службу, которая входит в систему органов Минюста Украины. После этого танкеры были выставлены в СЕТАМ", – отметили в Центре транспортных стратегий.

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