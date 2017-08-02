Стало известно, во сколько избирателям обойдутся выборы Рады и президента

Центральная избирательная комиссия оценивает расходы на подготовку и проведение очередных выборов депутатов Верховной Рады в 1,9 млрд гривен, а президента - в 2,4 млрд гривен.Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа.

«Утверждены ориентировочные объемы расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 «Проведение выборов народных депутатов Украины» на 2019 и 2020 годы соответственно в сумме 1 млрд 857 млн 930 тыс. гривен и 36 млн 800 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем расходов на 2020 год определен для проведения промежуточных выборов депутатов Рады в пяти одномандатных избирательных округах в случае их назначения.

Также ЦИК утвердил необходимые расходы в суме 32 млн 167 тыс. 600 гривен для включения в проект госбюджета на 2018 год для проведения промежуточных выборов депутатов Рады в пяти округах в случае их назначения.

«ЦИК также утвердил ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731040 «Проведение выборов Президента Украины» на 2019 в сумме 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен. При этом в расчетах учтено возможное проведение повторного голосования», - отмечается в сообщении.

Кроме того, для функционирования Государственного реестра избирателей в 2018 году ЦИКу необходимо 47,8 млн гривен, а в 2019-2020 годах - 46,5 и 47,2 млн гривен