Коллапс Пенсионного фонда: названы серьезные последствия законопроекта №6489

В случае принятия законопроекта №6489, который предусматривает смягчение штрафных санкций за наем сотрудников без официального оформления, может произойти коллапс Пенсионного фонда.

Об этом идет речь в материале "Обозревателя".

"Еще одна проблема, которая возникнет из-за симбиоза пенсионной реформы и законопроекта №6489, увеличение "дыры" Пенсионного фонда. Правительственный проект строится как раз на положении о "бездефицитности" ПФ. В частности, Министерство финансов планирует свести его к нулю за семь лет", - говорится в статье.

Основной источник, за счет которого правительство собирается устранить недобор, - детенизация экономики.

"В последнее время действительно наблюдается положительная тенденция в сфере детенизации экономики, однако дефицит ПФ все еще заоблачный - 141 млрд грн, что составляет половину от его потребностей. А если Верховная Рада все же ослабит контроль и наказание за неофициальное оформление, ситуация лишь усугубится. Нет легального трудоустройства – нет отчислений в Пенсионный фонд", - предупреждает автор.

Отмечается, что катастрофическая ситуация в ПФ через несколько лет может спровоцировать пенсионный коллапс, ради смягчения последствий которого придется снова включать денежный станок.

По мнению главы редакционного совета "Обозревателя", главы Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского, принятие этого законопроекта нанесет существенный удар по экономике страны.

Экс-депутат Дмитрий Спивак в свою очередь также видит лишь негативные последствия от данного законопроекта.