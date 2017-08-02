Четыре страны продлили санкции ЕС против России

02.08.17 17:21Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Москва не выполнила минские соглашения, говорят в Евросоюзе.

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС", - сказала Могерини, отметив, что Евросоюз приветствует их позицию.

Черногория и Албания входят в число стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Норвегия и Украина не являются членами ЕС, однако регулярно присоединяются к его решениям в вопросе антироссийских ограничений.

Совет ЕС 28 июня официально продлил на полгода экономические ограничения против России, поскольку Москва не выполнила минские соглашения.

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