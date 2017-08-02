Порошенко: санкции будут до освобождения Украины

02.08.17 20:40Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Вашингтон выполняет стратегические договоренности с Киевом.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом нового пакета санкций относительно России.

"Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются, в том числе, и политизированного проекта Северный поток-2", – написал президент на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что санкции "будут действовать до полного освобождения украинской земли", что еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и США.

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