20.07.17 08:012890
Порошенко: санкции будут до освобождения Украины
|02.08.17 20:40
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Вашингтон выполняет стратегические договоренности с Киевом.
Вашингтон выполняет стратегические договоренности с Киевом.
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом нового пакета санкций относительно России.
"Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются, в том числе, и политизированного проекта Северный поток-2", – написал президент на своей странице в Facebook.
Порошенко отметил, что санкции "будут действовать до полного освобождения украинской земли", что еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и США.