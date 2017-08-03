Уряд Японії у повному складі пішов у відставку

03.08.17 09:20Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

У четвер, 3 серпня, уряд Японії у повному складі пішов у відставку, яку прийняв прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Новий склад кабінету міністрів буде оголошений згодом цього ж дня, я до того часу нинішні міністри продовжать виконувати свої обов'язки.

Зазначається, що перестановки в кабінеті міністрів пов'язані з різким падінням довіри до уряду і самому прем'єру, який представляє Ліберально-демократичну партію (ЛДП) країни, через скандали та прорахунки.

У ЗМІ прогнозують, що будуть призначені нові ключові міністри - оборони і закордонних справ. Зокрема, на пост глави оборонного відомства можуть обрати Іцунорі Онодера, який вже обіймав цю посаду з грудня 2012 року по вересень 2014 року. А новим главою МЗС може стати 54-річний Таро Коно, який здобув освіту в США.

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