Вступили в силу изменения в госбюджет-2017

Сегодня, 3 августа 2017 года, вступил в силу закон об изменениях в госбюджет-2017. Так, правительственный законопроект №6600 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Так, согласно документу, доходы госбюджета предусматривается увеличить с 731,031 млрд гривен до 770,966 млрд гривен: доходы общего фонда госбюджета предлагается увеличить с 674,010 млрд гривен до 701,724 млрд гривен, а спецфонда - с з 57,3 млрд до 69,24 млрд гривен.

На субсидии для населения дополнительно выделено 14 млрд гривен, а в целом общегосударственные расходы на Министерство финансов увеличены на 17 млрд гривен.

При этом на Министерство обороны предусматривается 4 млрд 353 млн гривен, на Министерство внутренних дел - 3 млрд 947 млн гривен, Национальную полицию - 2 млрд 480 млн гривен, Нацгвардию - 460 млн гривен и 250 млн гривен на Службу безопасности Украины.

На Министерство науки и образования выделено 317 млн гривен, на Министерство здравоохранения - 207 млн гривен. Увеличены также общегосударственные расходы на Министерство здравоохранения, в частности субвенции местным бюджетам на 380 млн гривен.