В новый Верховный Суд могут пройти представители не судейских профессий

03.08.17 11:19Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

В новом Верховном Суде может быть высокий процент представителей не судейских профессий по сравнению с международным опытом.

Так, 29 победителей конкурса, или 24%, являются адвокатами, учеными или имеют совокупный стаж. На этом акцентировал внимание Секретарь квалификационной палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка.

«В Верховном Суде Португалии, чья система подобная нашей, установлена квота для «не судей» - 10%. В Украине мы получили высшее представительство кандидатов без судейского опыта. В Хозяйственный кассационный суд в составе ВС прошло 40% таких кандидатов, что является уникальным случаем», - привел пример член ВККС.

«Эти профессии добавят шарма новому Верховному Суду. Адвокаты - широту взглядов, ученые - глубину анализа дела. Судьи привнесут точность и даже ортодоксальность при рассмотрении дел. Симбиоз должен быть хорошим. Тем более, что миссия нового Верховного Суда - выработка единой судебной практики, которую в дальнейшем будут перенимать суды всех инстанций», - считает Щотка.

Он напомнил, что представители этих профессий в результате судебной реформы впервые получили возможность стать судьями Верховного Суда.Щотка также прокомментировал заявления представителей Общественного совета добродетели по 30 кандидатов в списке победителей, по которым ГРД предоставила негативные выводы:

«Каждый из этих кандидатов подтвердил добродетель и способность осуществлять правосудие в Верховном Суде. Эти решения приняла Комиссия после проверки информации из 20 источников. У ГРД не было такой возможности, ведь они опирались на информацию из открытых источников, тогда как Комиссия получала ответы, в том числе, от антикоррупционных органов», - подчеркнул Щотка.

«Также в ГРД, голосуя за выводы, не общались с кандидатом и не получали от него объяснения. Это уже происходило во время собеседований. Иногда представители ГРД меняли содержание выводов. 12 выводов они отменили», - добавил член ВККС.

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