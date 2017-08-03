За время шестой сессии ВР приняла 125 законов

03.08.17 13:49Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В Верховной Раде Украины рассказали об итогах работы шестой сессии парламента.

Об этом сообщает Фокус

"В течение 6-й сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва состоялось 65 пленарных заседаний, в течение которых принято 125 законов. Всего парламент восьмого созыва провел 328 пленарных заседаний и принял 731 закон. Также состоялось 11 "Часов вопросов к правительству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сессии Верховная Рада провела три парламентских слушания: по медицинскому образованию в Украине, приоритетности соблюдения страховых принципов при реформировании пенсионной системы и состоянию реализации основ антикоррупционной политики в Украине.

Кроме того, Рада в течение 6-й сессии приняла: 13 законов, инициированных президентом Украины; 39 законов, инициированных Кабинетом министров Украины и 73 - народными депутатами.

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