В Украине вступил в силу новый Госбюджет: куда потратят «лишние» деньги

03.08.17 17:40Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет в первом чтении 22 июня.

Закон № 2137-VIII об изменениях в Государственный бюджет Украины на 2017 год вступил в силу. Он предусматривает выделение дополнительного финансирования для субсидий, обороны и безопасности страны, дороги, образование и медицину.

Согласно документу, доходы Госбюджета увеличили более чем на 39 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – на 27,7 млрд грн и специального фонда – на 11,9 млрд гривен.

Расходы Госбюджета увеличили на 40,704 млрд грн – с 800,398 млрд грн до 841,102 млрд грн, в частности расходы общего фонда – на 27 млрд грн и спецфонда – на 13 млрд гривен.

Предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета остается на уровне 62,338 млрд грн, а вот спецфонда увеличивается на 10 млн гривен.

Предельный объем государственного долга увеличивается на 107 млрд гривен.

Также закон предусматривает выделение дополнительных 14 млрд грн на субсидии. В целом общегосударственные расходы на Министерство финансов увеличили на 17 млрд гривен.

Изменения предусматривают и увеличение расходов на сферу безопасности и обороны. Так, на Министерство обороны дополнительно выделили 4353 млн грн, Министерство внутренних дел – 3947 млн грн, Национальную полицию – 2480 млн грн, Национальную гвардию – 460 млн грн, Службу безопасности Украины – 250 млн гривен.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины получило дополнительно 2445 млн гривен, Министерство науки и образования – 317 млн грн, Министерство здравоохранения – 207 млн гривен. Также увеличили общегосударственные расходы на Министерство здравоохранения, в частности субвенции местным бюджетам на 380 млн гривен. Национальная академия медицинских наук получит 443 млн гривен. На Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства дополнительно выделили 370 млн грн, а на Министерство социальной политики – 68 млн гривен.

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