Загранпаспортов нет у 82% жителей Донбасса – опрос

Новые биометрические паспорта есть лишь у 3% населения региона.

Подавляющее большинство жителей Донбасса (81%) ни разу не были в странах Евросоюза. Об этом говорится в результатах исследования фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, которое было сегодня презентовано в Киеве, передает ОстроВ.

Так, согласно полученным данным, только 3% жителей Луганской области и 2,2% Донецкой области получили новый биометрический паспорт.

Старый загранпаспорт с действующей Шенгенской визой имеют 1,4% луганчан и 5,2% донетчан. При этом 81,9% жителей Донецкой области и 62,7% Луганской области вообще не имеют загранпаспорта.

Также большинство жителей Донбасса не поддерживают введение визового режима с Россией: 72,1% жителей Луганской области и 54,9% Донецкой области. Только 10,1% луганчан и 28,7% донетчан поддерживают данную инициативу.

"И это больше, чем в других регионах Украины, не поддерживают", – отметила директор фонда Ирина Бекешкина.

Опрос проводился на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей в июле 2017 года. В каждом из регионов опрошено по 500 респондентов. Погрешность выборки составляет 4,6%.