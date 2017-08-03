Экс-прокурор после увольнения купил пять квартир

03.08.17 19:41Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Вся недвижимость находится в центре Киева.

Бывший глава Главного управления представительства в суде Генеральной прокуратуры Украины Олег Кучер после увольнения вместе с супругой приобрел пять квартир в центре столицы. Об этом сообщают журналисты проекта Декларации.

Отмечается, что в сентябре 2014 года Кучер приватизировал государственную квартиру площадью 141 квадратный метр в доме бизнес-класса на бульваре Дружбы народов. Год спустя он приобрел квартиру площадью 89 квадратных метров в Михайловском переулке, вблизи Майдана Независимости. Приблизительная ее стоимость – более 310 тысяч долларов. Еще через год Кучер купил три квартиры общей площадью около 110 квадратных метров в доме по улице Гоголевской, вблизи Центрального цирка.

Журналисты отмечают, что цены на жилую недвижимость в этом доме стартуют от 1300 долларов за квадратный метр, поэтому квартиры супругов Кучер должны стоить около 180 тысяч долларов.

Как известно, Олег Кучер возглавлял главное управление представительства в суде Генпрокуратуры с 2005 по 2014 год. Он принимал участие в расследованиях преступлений предыдущей власти Украины. В частности, в апреля 2014 года он заявил о завершении проверки в отношении законности передачи в аренду земли под Межигорьем. А уже 1 декабря 2014 года Кучера уволили.

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