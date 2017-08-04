США мають надати Україні статус основного союзника поза НАТО - Карпентер

04.08.17 08:32Сколько просмотров этой статьи103Сколько комментариев этой статьи0

США мають надати Україні статус основного союзника поза НАТО для допомоги у протидії російській агресії.

Таку думку у статті для видання Defence One висловив колишній заступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер.

«Міністр оборони США Джеймс Маттіс повинен оголосити, що Штати надають Україні статус основного союзника поза НАТО. Цей переважно символічний крок формально закріпить пріоритетність безпекової й іншої допомоги Україні», - пише Карпентер.

На його переконання, це жодним чином не повинно перешкодити можливому набуттю Україною повноцінного членства у Північноатлантичному альянсі.

«У будь-якому офіційному оголошенні про надання статусу основного союзника поза НАТО має чітко зазначатися, що це в жодному разі не зашкодить чинним або майбутнім прагнення України набути повного членства у Альянсі», - зауважив експерт.

Зазначимо, основний союзник поза НАТО – це визначення уряду США, що характеризує виключно тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами НАТО.

Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у ряді обмежених контртерористичних заходів, поставка обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проектах.

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