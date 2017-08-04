Министр инфраструктуры уличил гендиректора Укрзализницы в подтасовках

04.08.17 10:08Сколько просмотров этой статьи90Сколько комментариев этой статьи0

Заявления и.о. генерального директора ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна о финансовых достижениях госкомпании не соответствует действительности. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети.

Свежие цифры" ПАО "Укрзализныця" подтвердили тенденцию ухудшения реальных финансовых показателей - EBITDA за I полугодие 2017 г. упала на 11% в годовом сравнении – на 1,1 млрд грн.", - подчеркнул министр.

По его словам, финансовая отчетность "Укрзализныци" демонстрирует тенденцию к ухудшению реальных финансовых показателей. В.Омелян отметил, что для корректного сравнения чистой прибыли УЗ за I полугодие 2017 г. и аналогичный период 2016 г., требуется исключить влияние курсовой разницы на финрезультат.

Также следует учесть уменьшение в 2017 г. расходов на амортизацию и перенос капитальных ремонтов основных средств из раздела "себестоимость" в бухгалтерской отчетности в раздел "капитальные инвестиции", подчеркнул глава Мининфраструктуры. Надо учесть и влияние повышения тарифов на грузовые перевозки, добавил он.

"Таким образом, фактический показатель чистого убытка за 1 полугодие 2017 г. составляет -4,93 млрд грн., что хуже чем в аналогичном периоде 2016 года на 1,14 млрд грн.", - подчеркнул В.Омелян. Он призвал к безотлагательному назначению нового профессионального менеджмента "Укрзализныци".

Ранее В.Балчун 2 августа заявил, что чистая консолидированная прибыль "Укрзализныци" в I полугодии составила 122,5 мky грн. против чистого убытка 3,78 млрд грн. за тот же период 2016 г.

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