ОБСЕ: обе стороны размещают оружие в жилых зонах

Наблюдатели зафиксировали протест жителей Донбасса против рытья окопов и блиндажей ВСУ.

Вооружение в жилых кварталах населенных пунктов размещаются как на подконтрольных сепаратистам, так и правительству Украины территориях. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве.

"На минувшей неделе наблюдатели зафиксировали 43 единицы вооружения, размещенных "с нарушением соответствующих линий отвода" – 24 в подконтрольных и 19 в неподконтрольных правительству районах", – сказал он.

По словам Хуга, 29 июля беспилотник миссии зафиксировал 122-мм миномет, в подконтрольном ДНР микрорайне Трудовских Петровского района в Донецке.

"На расстоянии лишь 350 м от жилого массива этот миномет является непосредственной угрозой для местных жителей, поскольку неминуемым является огонь в ответ…Не удивительно, что мы фиксируем много жертв среди гражданского населения именно в этом районе", – отметил он и добавил, что сепаратисты пытались спрятать оружие от наблюдателей.

По словам замглавы миссии, с 6 мая только в микрорайоне Трудовских погибли трое и получили ранения 20 жителей, а патрули СММ сталкивались с ограничениями в своей работе со стороны ДНР.

"Так называемая ДНР – не единственная, кто размещает вооружение в жилых районах и возле них", – подчеркнул Хуг. В доказательство своих слов он продемонстрировал изображение, снятое, по его утверждению, беспилотником СММ 20 июля текущего года.

"Зафиксированы два миномета рядом с жилым массивом в подконтрольном правительству поселке Пески", – сказал Хуг.

Он также рассказал, что наблюдатели зафиксировали протест жителей подконтрольного властям Украины населенного пункта Сопино в Донецкой области против окопов и блиндажей военных в их селе.

"Люди, которые принимают решения размещать силы, средства и позиции в жилых районах, также отказываются разводить силы даже на трех согласованных участках, а именно в районе Станицы Луганской, Петровского и Золотого", – резюмировал Хуг.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в ОБСЕ заяили, что с начала 2017 года на Донбассе погибли 59 мирных жителей, еще 282 получили ранения.