Скандал с Siemens: СМИ узнали о санкциях против РФ

04.08.17 16:30Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Страны Евросоюза должны до сегодняшнего вечера оспорить новые санкции, но препятствий не будет, говорят в дипломатических кругах.

Евросоюз подготовил новые санкции против России из-за поставок турбин немецкого концерна Siemens в Крым. Решение будет принято до конца 4 августа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информированные дипломатические источники.

Европейские страны принимают решение добавить больше персон и компаний в список антироссийских санкций.

До сегодняшнего вечера страны ЕС должны представить какие-либо жалобы на предложение расширить черный список России.

Однак два источника агентства уточнили, что, скорее всего, никаких препятствий для принятия решения по расширению санкционного списка в отношении России не будет. Еще один источник подчеркнул, что странам Евросоюза для введения санкций необходимо принимать решение единогласно, однако одна из российских персон была удалена из списка после возражения Италии.

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