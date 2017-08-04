Суд арестовал имущество Добкина

Арестованы два дома, автомобили и винный погреб нардепа.

Печерский райсуд Киева арестовал имущество народного депутата из фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина. Об этом говорится в решении следственного судьи Галины Матийчук, передают Українські новини.

Согласно ему, досудебным расследованием установлено, что Добкин в сговоре с сообщниками путем обмана помог третьим лицам присвоить земельные участки площадью почти 78 га в Харькове. Этим он нанес ущерб местной общине на общую сумму 227 млн гривен.

На судебном заседании следователь отметил, что инкриминируемой депутату статьей Уголовного кодекса предусмотрено наказание с конфискацией имущества, а значит, на это имущество необходимо наложить арест, чтобы в дальнейшем иметь возможность исполнить эту норму.

Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на имущество Добкина.

В частности, арестованы два жилых дома общей площадью 1 136,9 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м.

Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска и земельный участок площадью 0,0083 га.