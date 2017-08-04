Суд арестовал имущество Добкина

04.08.17 17:20Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Арестованы два дома, автомобили и винный погреб нардепа.

Печерский райсуд Киева арестовал имущество народного депутата из фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина. Об этом говорится в решении следственного судьи Галины Матийчук, передают Українські новини.

Согласно ему, досудебным расследованием установлено, что Добкин в сговоре с сообщниками путем обмана помог третьим лицам присвоить земельные участки площадью почти 78 га в Харькове. Этим он нанес ущерб местной общине на общую сумму 227 млн гривен.

На судебном заседании следователь отметил, что инкриминируемой депутату статьей Уголовного кодекса предусмотрено наказание с конфискацией имущества, а значит, на это имущество необходимо наложить арест, чтобы в дальнейшем иметь возможность исполнить эту норму.

Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на имущество Добкина.

В частности, арестованы два жилых дома общей площадью 1 136,9 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м.

Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска и земельный участок площадью 0,0083 га.

Похожие новости

03.07.17 13:00ГПУ та НАБУ взялися за Приватбанк. Арештовано майно, готуються підозри

26.05.17 13:28Суд арестовал на 2 месяца экс-главу налоговой службы Николаевской области

15.05.17 15:39На Миколаївщині депутата засуджено до обмеження волі на 2 роки

12.01.16 21:46Экс-министра Швайку оставили под залогом

28.12.15 14:44Корбана снова отправили под арест

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Пятница, 04.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:07«Педофильный скандал» на Николаевщине: суд восстановил в должности директора школы

20:55Украинцам обещает не поднимать цены на электричество из-за дорогого угля из США

20:30Главой «Укртрансгаза» может стать иностранец

20:15Спустя месяц местные власти все еще не знают что делать с рухнувшей школой в Новом Буге

20:00СМИ: Сестра Парубия получила «жирную» должность во львовской налоговой

19:45Эксперты назвали самый продаваемый в мире планшет

19:35Экспорт украинского мяса в первом полугодии вырос на 45%

19:15В Николаевской области прокуратура проверила условия для жизни заключенных

19:00Абонплата за газ: в главу НКРЭКУ запустили ботинок

18:50Гройсман пообещал повысить зарплату украинским полицейским

18:37Медведев в Крыму пообещал 57 млрд рублей

18:20Коалиция США призналась в гибели 624 гражданских

18:01В Николаеве нашли помещение, в котором разместятся кружки для детей-инвалидов

17:41Дедушку прокатили на суперкаре Lamborghini Gallardo

17:20Суд арестовал имущество Добкина

17:00Николаевскую областную больницу заволокло дымом, эвакуировали почти триста больных

16:45В Николаеве пьяные военнослужащие ВМС ограбили прохожего на остановке

16:30Скандал с Siemens: СМИ узнали о санкциях против РФ

16:23ОБСЕ: обе стороны размещают оружие в жилых зонах

16:00На полигоне под Киевом погиб военный

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.07.17 08:033370

На Николаевщине теперь три пляжа, на которых Минздрав не рекомендует купаться

22.07.17 08:224260

Появился новый официальный портрет британского принца Джорджа

22.07.17 08:383200

В Братском 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля – ребенок с множественными травмами госпитализирован

22.07.17 08:523340

Интерпол опубликовал список потенциальных террористов в Европе

Самые читаемые

23.07.17 20:0012470

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:358010

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:207670

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

22.07.17 18:007180

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама