Медведев в Крыму пообещал 57 млрд рублей

04.08.17 18:37Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил аннексированный Крым, где подписал документы на строительство новых и реконструкцию действующих объектов на полуострове, сообщается на сайте российского правительства.

Общая сумма финансирования составит не менее 57 миллиардов рублей (940 миллионов долларов), заявил Медведев на совещании по промышленности Крыма и Севастополя на судостроительном заводе Море в Феодосии.

"Я подписал поручение по расходам бюджета на 2018 год и на период 2019-2020 годов. На строительство и реконструкцию дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь выделят 14,4 миллиарда рублей, 780 миллионов направят на строительство дороги к Керчи, 6,75 миллиарда пойдет на объекты здравоохранения и образования в Севастополе", - рассказал российский премьер.

Деньги также пойдут на строительство и реконструкцию канализации, тоннельных водоводов, электрификацию населенных пунктов в Крыму. Правительство РФ также выделит средства на реконструкцию Артека.

Он также рассказал, что оборонные предприятия Крыма в 2017 году загружены заказами в объеме свыше 13 миллиардов рублей.

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