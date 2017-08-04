Гройсман пообещал повысить зарплату украинским полицейским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских полицейских с годовщиной образования Нацполиции в стране.

Сообщается, что украинский премьер Владимир Гройсман пообещал повышение зарплаты работникам уголовного розыска и полицейским в целом.

По словам главы правительства, повышение уровня заработных плат работникам уголовного розыска полиции в Украине должно стать первым шагом на пути к повышению зарплат всем полицейским страны.

«Согласно инициативе украинского правительства будут увеличены зарплаты служащим уголовного розыска. Уже выделены средства – для материально-технического переоснащения украинской полиции», — подчеркнул украинский премьер. Владимир Гройсман уверен, что это – лишь начало, ведь честному полицейскому в стране должны платить достойную зарплату.

Напомним, что сегодня, 4 августа, в Украине отмечают День Национальной полиции. В этот день полицейские всей страны празднуют вторую годовщину со дня создания новой полиции.

Стоит отметить, что это событие учредил Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 693/2015 от 9 декабря 2015 года. Этот документ официально отменил профессиональный праздник День милиции, который отмечали в Украине 20 декабря. К слову, дата для учреждения нового праздника была выбрана не случайно – именно 4 августа был подписан Закон «О Национальной полиции Украины».