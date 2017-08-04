СМИ: Сестра Парубия получила «жирную» должность во львовской налоговой
|04.08.17 20:00
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Как оказалось, новую должность "дополнительного" заместителя ГФС ввели недавно.
Елена Парубий — родная сестра нынешнего спикера Рады, назначена 7-м заместителем начальника Главного управления ГФС (налоговой) во Львовской области Игоря Кондры.
Об этом сообщают журналисты интернет-ресурса Leopolis.news.
Как сообщается, периодически анализируя сайт ГФС, они обнаружили, что в соответствующий раздел заместителей руководителя львовских налоговиков недавно была включена и Елена Владимировна Парубий.
Елена — родная сестра спикера Верховной Рады Украины, одного из лидеров «Народного Фронта» Андрея Парубия.
Как удалось выяснить журналистам, новую должность «дополнительного» заместителя ГФС ввели недавно.
При этом вся процедура необходимых согласований и внесения изменений в штатное расписание ведомства была проведена очень оперативно — буквально за месяц.
С апреля 2016 Елена Парубий возглавляла Галицкую ОГНИ ГУ ДФС во Львовской области, а уже 14 июля 2017 была назначена, в порядке перевода, на должность заместителя начальника Главного управления ДФС во Львовской области.
Как сообщается, на новой должности она будет курировать работу управления налогов и сборов с юридических лиц, управление погашения долга ГУ ДФС во Львовской области, а также свою «родную» Галицкую ОГНИ.