Україна повертає борги: перший платіж $450 млн було перераховано МВФ Україна виплатила Міжнародному валютному фонду $450 млн за програмою Stand by від 2014 року. Про це представник НБУ повідомив «Громадському». «Дійсно, почалися виплати за програмою Stand by, перший платіж вже було перераховано. В цілому обсяг виплат перед МВФ – як за основною сумою боргу, так і відсотків по боргу становить близько $1 млрд в серпні–грудні цього року і не представляє загрози для обсягу міжнародних резервів», – повідомив співрозмовник видання. За даними «Українських новин», гроші перевели 4 серпня. Як відомо, кредитна програма для України в розмірі 17,01 млрд доларів була затверджена МВФ наприкінці квітня 2014 року, а вже на початку травня було надано перший транш кредиту stand by на суму 3,19 млрд доларів. У березні 2015 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by. Програма «стенд-бай» була замінена на «механізм розширеного фінансування» у зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.