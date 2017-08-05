США повідомили ООН, що вийдуть з кліматичної угоди

Адміністрація Дональда Трампа оприлюднила перше письмове повідомлення про те, що США мають намір відмовитися від Паризької кліматичної угоди, укладеної 2015 року.

Втім, у повідомленні, адресованому ООН, державний департамент США заявив, що Вашингтон залишиться в процесі переговорів.

Президент Дональд Трамп привернув критику міжнародної спільноти, коли у червні вперше оголосив про намір США вийти з угоди.

Він сказав, що угода "карає" США і коштуватиме мільйонів американських робочих місць. П'ятничне оголошення вважається символічним кроком, оскільки жодна країна, яка прагне вийти з договору, не може офіційно оголосити про свій намір до 4 листопада 2019 року. Потім на цей процес знадобиться ще один рік, а це означає, що вихід з угоди повністю завершиться лише через кілька тижнів після президентських виборів у США 2020 року. Новий президент США потім може вирішити відновити угоду.

"Сьогодні Сполучені Штати повідомили ООН як депозитарія Паризької угоди про наміри США вийти з Паризької угоди, щойно це стане можливим", - йдеться у заяві США.

"Сполучені Штати будуть і далі брати участь у міжнародних переговорах та нарадах з питань зміни клімату... для захисту інтересів США та забезпечення того, щоб всі майбутні варіанти політики лишалися відкритими для адміністрації".