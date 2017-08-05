NewsOne уволил Мыколу Вересня из-за инцидента в эфире

Менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим после конфликта с гостем студии.

Собственник телеканала NewsOne Евгений Мураев сообщил в Facebook об увольнении ведущего Мыколы Вересня после инцидента в эфире, когда он облил водой гостя.

Напомним, вечером 3 августа в студии NewsOne произошел конфликт между Мыколой Вереснем и гостем передачи − доктором политических наук Александром Семченко. В результате перепалки Вересень вылил на Семченко стакан воды.

"По итогам вчерашнего эфира могу сказать следующее. Все его участники показали себя несдержанными и плохо воспитанными людьми, далекими от понимания диалога", - отметил Мураев.

Он добавил, что в социальной сети все попытки спорить быстро превращаются в хамство и бан и поэтому у многих уже давно сложился круг общения, в котором одни только единомышленники.

"То же самое происходит и в эфире, гости приходят туда со сложившимся набором штампов, которые спешат обрушить друг другу на голову с воплями и руганью. Я понимаю эту проблему, но она никак не оправдывает ни Вересня, ни Пояркова, ни Семченко. Менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут", − написал Мураев.