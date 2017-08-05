Порошенко: «На военную авиацию потратим миллиард»

Военные части получат более 40 основных образцов нового вооружения и техники.

В этом году из государственного бюджета на поддержку Воздушных сил вооруженных сил Украины выделено более миллиарда гривен. Об этом заявил президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня ВВС во время своей поездки на Винницкую область, сообщает пресс-службаглавы государства.

"Для восстановления боеспособности, содержания, эксплуатации и ремонта вооружения, военной техники Воздушным силам Украины выделено из государственного бюджета более 1 млрд гривен", – сказал Порошенко.

По его словам, это поможет направить в военные части более 40 основных образцов нового вооружения и техники.

"Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы. В течение первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже доставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Ми-29, Ан-26 , Л-39, радиолокационные комплексы Малахит, Пеликан и другие", – перечислил президент.