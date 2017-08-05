Порошенко: «На военную авиацию потратим миллиард»

05.08.17 15:50Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Военные части получат более 40 основных образцов нового вооружения и техники.

В этом году из государственного бюджета на поддержку Воздушных сил вооруженных сил Украины выделено более миллиарда гривен. Об этом заявил президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня ВВС во время своей поездки на Винницкую область, сообщает пресс-службаглавы государства.

"Для восстановления боеспособности, содержания, эксплуатации и ремонта вооружения, военной техники Воздушным силам Украины выделено из государственного бюджета более 1 млрд гривен", – сказал Порошенко.

По его словам, это поможет направить в военные части более 40 основных образцов нового вооружения и техники.

"Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы. В течение первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже доставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Ми-29, Ан-26 , Л-39, радиолокационные комплексы Малахит, Пеликан и другие", – перечислил президент.

Похожие новости

11.10.14 09:23Порошенко показал Европе главного претендента на кресло нового главы Кабмина

10.07.14 09:52Порошенко назвал парламентские выборы лучшей люстрацией

03.06.14 20:31Петр пятый. Возможен ли союз между Порошенко и Тимошенко

20.10.13 18:30Подписание Соглашения с ЕС об "Открытом небе" будет способствовать снижению цены на авиабилеты

23.02.12 11:29Порошенко возглавил Минэкономики?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 254463, РРРИ 254556, РРРА 257769

Суббота, 05.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:50В Николаеве заминировали «Рыбачий стан»

18:30У николаевца изъяли 21 куст конопли

18:10ТОП-5 знаменитостей с серьезными психическими расстройствами

17:50Вся правда про растворимый цикорий: польза и вред

17:30Экс-нардеп Ирина Бережная погибла в ДТП

17:10В Николаеве трамвай сбил пожилого пешехода

16:50В Николаеве произошло тройное ДТП

16:30Принц Филипп провел свое последнее официальное мероприятие перед выходом на пенсию

16:10Украина выдаст США подозреваемого в мошенничестве

15:50Порошенко: «На военную авиацию потратим миллиард»

15:32ООН: В Конго за три месяца убили сотни людей

15:12Николаевские прокуроры перечислят свой однодневный заработок на нужды спецподразделения «Святой Николай»

14:44Николаевская область в зоне чрезвычайного риска

14:26Учасників та тренерів ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор нагородили Подяками голови Миколаївської ОДА

14:16Николаевцев просят помочь в поисках исчезнувшего питомца

13:50День Национальной полиции Украины отпраздновали в Николаеве

13:31NewsOne уволил Мыколу Вересня из-за инцидента в эфире

12:49Смертельное ДТП в Турции: есть погибшие и раненые

12:26Как спастись от жары, если нет кондиционера: 10 советов

12:11Українців попередили про нове погодне потрясіння

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.07.17 19:003650

В Николаеве утонул мужчина, отдыхающий в неустановленном месте

22.07.17 19:353590

Опубликован законопроект по санкциям США против РФ

22.07.17 20:064930

Эксперты рассказали, в какое время суток можно есть калорийную еду

22.07.17 20:203490

Купленный за тысячу долларов мешочек лунной пыли, продали почти за 2 миллиона

Самые читаемые

23.07.17 20:0012840

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:358510

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:208270

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

23.07.17 18:226800

Опасности сменного графика: почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 254463
РРРИ 254556
РРРА 257769

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама