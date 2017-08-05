Принц Филипп провел свое последнее официальное мероприятие перед выходом на пенсию

Супруг британской королевы Елизаветы ІІ официально отошел от дел.

2 августа 96-летний герцог Эдинбургский в качестве генерал-капитана королевских морских пехотинцев принял свой последний торжественный парад.

Встреча с военными проходила по случаю завершения благотворительного марафона на выносливость 1664 Global Challenge, в ходе которого морским пехотинцам со всей страны нужно было ежедневно пробегать 27 км на протяжении 100 дней. В общей сложности за это время они преодолели 2678 километров.

Принц Филипп о своем решении сообщил еще в мае, после того, как на протяжении 65 лет он сопровождал королеву Елизавету ІІ на всех церемониях и в одиночку проводил встречи и собрания. К своим обязанностям принц Филипп приступил с 1952 года, за это время он посетил более 22 тысячи различных мероприятий и произнес больше пяты тысяч речей.

Первым официальным «сольным» мероприятием Филиппа – тогда еще не в статусе принца-консорта, а просто супруга наследной принцессы – стало посещение боксерского боя в Альберт-Холле в 1948 году.

Именной премией герцога Эдинбургского награждено 4 млн человек. Он также является патроном 785 благотворительных организаций, но с этого момента он больше не будет принимать активное участие в их работе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила принца Филиппа за «замечательные годы службы». Она также выразила надежду, что теперь он сможет «наслаждаться давно заслуженным отдыхом».

Букингемский дворец уточнил, что, несмотря на выход на пенсию, принц Филипп по-прежнему может сопровождать свою супругу на мероприятиях, список которых остается неизменным.