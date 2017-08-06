Великобританія погодилася заплатити за вихід з Євросоюзу

Влада Великобританії погодилися виплатити Євросоюзу до 36 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 40 мільйонів євро) за договір про свій вихід з його складу.

Вищі чиновники британського уряду побачили в цьому єдиний спосіб просунути переговори про вихід, що зайшли в глухий кут. При цьому вони збираються висунути зустрічні умови про фінансове врегулювання. Серед них нова торговельна угода з Євросоюзом.

Окремі джерела в уряді підтвердили газеті цифру в 40 мільйонів євро. Раніше в пресі фігурували повідомлення про 50 мільйонів, але нібито прем'єр-міністр Тереза ​​Мей відкинула цю суму як занадто велику.

Великобританія прийняла рішення вийти зі складу Євросоюзу за підсумками референдуму 23 червня цього року. За вихід висловилися майже 52% тих, хто проголосував. Після цього колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон виконав свою обіцянку і пішов у відставку