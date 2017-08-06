Необхідно демонополізувати українського виробника ― Абромавичус

«Я вважаю, що важливі зрушення відбулися в період нашого співробітництва з Олексієм Павленком, коли був скасований карантинний сертифікат, спрощена система видачі фітосанітарного сертифіката. Разом з Андрієм Пивоварським ми спростили роботу зернотрейдерів в портах. Був введений мінімальний термін оренди землі (7 років), це також створило сприятливі умови в рослинництві. Потрібно було продовжувати поліпшувати ситуацію на ринку добрив. У нас в цьому питанні склалася дивна ситуація: імпортерів на наш ринок ми не пускаємо, бо більшість з них з країни-агресора, але компанія-монополіст в Україні продає азотні добрива за завищеними цінами», ― зазначив екс-міністр.

Він додав, що для виходу із ситуації необхідно демонополізувати українського виробника.

«Деякі популісти кричать, що агрохолдинги скуплять всю землю. У нас вже є компанії із земельним банком 400-600 тис. га, навіть якщо це буде компанія з 700 тис. га ― це 1% всієї землі в Україні. Монополії від агрохолдингів чекати не варто. Але при цьому одна компанія, яка виробляє добрива, контролює практично весь ринок України. Один дистриб'ютор сигарет, причому, з країни-агресора, контролює 100% поставок в Україну. У нас є монополіст у виробництві вугілля, теплової енергії», ― зауважив Абромавичус.