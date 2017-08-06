У Трампа уточнили возможные поставки оружия Киеву

06.08.17 11:54Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Американская администрация рассматривает различные варианты поддержки Украины.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что США заинтересованы в повышении обороноспособности Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Отвечая на вопрос о возможных поставках оружия Украине, Макмастер отметил, что Вашингтон уже помогает Киеву. При этом, по его словам, "в интересах США повышать обороноспособность Украины, основываясь на ее потребностях, с целью предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию".

Советник Трампа заявил, что форма помощи Украине не имеет значения, однако американская администрация рассматривает различные варианты оказания подобной поддержки.

"Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", – сказал Макмастер.

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