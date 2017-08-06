В РФ рассказали, зачем Путин развязал войну с Украиной

06.08.17 13:20Сколько просмотров этой статьи94Сколько комментариев этой статьи0

Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой рассказал, что Россия ввязалась в войну с Украиной для того, чтоб путинский режим сохранил свою власть.

По его словам, РФ пытается расширять свою империю, чтоб нынешний режим смог остаться у власти.

«Понимаете, они это сделали не потому, что они плохие или недальновидные. Они это сделали потому, что считали это единственным выходом для сохранения власти. Они удерживают власть путем создания атмосферы «имперскости«. Маленькая злобная империя может существовать, только расширяя и расширяя свое влияние. И может, что еще более важно, создавая ощущение расширения в сознании своих граждан. Иначе они просто не будут голосовать за силовиков, которые ввязываются постоянно в какие-то авантюры и конфликты. А результатом этих конфликтов являются человеческие потери. По некоторым данным, речь идет уже о 30 тыс. погибших граждан России», – сказал Боровой.

Он считает, что такова плата россиян за имперскую политику Кремля.

«Там общие потери. Об этом говорят эксперты, что таковы те цифры, которые скрываются сегодня от граждан. 30 тысяч. Я не знаю, верить этому или нет. Но даже если это 10 тысяч или пять – все равно речь идет о тысячах погибших. И это – плата граждан России за имперскую политику государства. Единственная цель этой политики – удержание власти группы, которая сегодня в Кремле находится», – сказал политический эксперт.

Ране военный эксперт Алексей Арестович рассказывал, что за время войны на Донбассе и в Сирии РФ потеряла около десяти тысяч своих военных. Он отметил, что реальные потери противника существенно отличаются от официальных.

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