Россия намерена ответить на санкции США

06.08.17 18:32Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Глава МИД РФ Лавров после встречи с Тиллерсоном заявил об ответе Америке.

Россия ответит на недружественные действия США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Рассматривалась ситуация в российско-американских отношениях. Лавров указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества. Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем, мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", - сказано в сообщении. Лавров и Тиллерсон в ходе встречи, состоявшейся в Маниле, также обсудили ситуацию вокруг КНДР. В связи с этим российский министр "указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова".

"Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию сирийского конфликта, в том числе в развитие согласованного в июле российско-американо-иорданского меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Лавров акцентировал необходимость строгого соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также положений резолюций Совета Безопасности ООН, заложивших основу продвижения политического процесса", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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