КНДР отвергла предложение Сеула наладить отношения

07.08.17 12:44Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Представитель Северной Кореи заявил, что южной стороне не хватает искренности.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо встретился в Маниле с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва и отверг предложения Сеула по налаживанию отношений двух стран, передает Yonhap.

По информации агентства, встреча министров двух государств состоялась в рамках региональных министерских встречах стран-участниц Восточноазиатского саммита и сессии Регионального форума по безопасности.

"Южной стороне не хватает искренности", − заявил северокорейский министр.

Так он прокомментировал призыв Кан Гён Хва положительно ответить на инициативы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ранее власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить обмены по линии обществ Красного креста.

Вслед за этим Сеул направил Пхеньяну конкретные предложения с датами переговоров, которые уже истекли, между тем положительного ответа от Северной Кореи так и не поступило.

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