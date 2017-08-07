Саакашвілі загрожує 11 років ув'язнення, - прокуратура Грузії

У Грузії Міхеїлу Саакашвілі загрожує до 11 років ув'язнення за чотирма кримінальними провадженнями

Про це заявила прокурор Головної прокуратури Грузії Натія Сонгулашвілі, передає "Обозреватель".

"Через те, що в 2012 році грузинський парламент змінив законодавство, найтяжча стаття, попри кількість звинувачень, поглинає інші. Раніше терміни підсумовувалися, людині можна було запросити 30 або 40 років ув'язнення, виходило як довічне. Після лібералізації законодавства терміни не сумуються. Зараз якщо в людини 3-4 звинувачення, буде лише один термін. Таким чином, Міхеілу Саакашвілі загрожує 11 років позбавлення волі, якщо суд винесе обвинувальний вирок ", - пояснила Сонгулашвілі.

Наразі екс-президенту Грузії закидають причетність до вбивства Сандро Гіргвіліані, розтрату коштів з фонду Спецслужби держохорони Грузії на 9 млн ларі, побиття депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі, захоплення та відчуження телекомпанії "Імеді", що критикувала діяльність Саакашвілі та бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

"Головна прокуратура Грузії веде проти Міхеїла Саакашвілі чотири кримінальні справи, за якими завершено слідство та йде судовий розгляд. Всі ці справи зараз розглядаються Тбіліським міським судом", - додала Натія Сонгулашвілі.