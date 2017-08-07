СНБО: враг пытается прорваться у Бахмутской трассы

Александр Турчинов посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады на Луганщине.

Подразделения сепаратистов не прекращают постоянных попыток прорыва обороны сил АТО в районе Бахмутской трассы. Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Каждую неделю происходит несколько боевых столкновений", – сказал Турчинов, добавив, что враг не прекращает постоянных попыток прорыва нашей обороны для продвижения в направлении Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи.

"Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных", – сказал Секретарь СНБО.

Турчинов проверил состояние обеспечения и боевой готовности подразделений ВСУ в оперативно-тактической группировке Луганск. По результатам проверки он провел совещание с военным руководством АТО.

Турчинов также посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Новозвановка.