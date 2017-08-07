24.07.17 17:103340
СНБО: враг пытается прорваться у Бахмутской трассы
|07.08.17 15:00
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Александр Турчинов посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады на Луганщине.
Александр Турчинов посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады на Луганщине.
Подразделения сепаратистов не прекращают постоянных попыток прорыва обороны сил АТО в районе Бахмутской трассы. Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
"Каждую неделю происходит несколько боевых столкновений", – сказал Турчинов, добавив, что враг не прекращает постоянных попыток прорыва нашей обороны для продвижения в направлении Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи.
"Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных", – сказал Секретарь СНБО.
Турчинов проверил состояние обеспечения и боевой готовности подразделений ВСУ в оперативно-тактической группировке Луганск. По результатам проверки он провел совещание с военным руководством АТО.
Турчинов также посетил боевые позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Новозвановка.