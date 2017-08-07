Суд арестовал все имущество Насирова - СМИ

07.08.17 15:51Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на адвоката Насирова Александра Лысака.

По его словам, арестовали все имущество, включая то, что было изъято.

Кроме этого, он сообщил, что Насиров уже не изучает возможность разрешения выехать на лечение в США через суд.

Лысак отметил, что суд дважды отказал в этом его клиенту, и он принял решение о прохождении лечения в Украине.

Напомним, Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен.

По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

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