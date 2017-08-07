В киберполиции заявили, что поймали распространителя вируса Petya

В Никополе (Днепропетровская область) задержан 51-летний местный житель, которого подозревают в распространении вируса Petya. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"51-летний житель Днепропетровской области на файловых обменниках и на социальных каналах сети Интернет выложил видео с подробным описанием того, каким образом можно запустить вирус Petya.A на компьютерах. В комментариях к видео мужчина разместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую он загрузил сам вирус и распространил его пользователям сети Интернет", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники киберполиции изъяли компьютерную технику, с помощью которой распространялся компьютерный вирус Petya. "Кроме того, обнаружены файлы с вредоносным программным обеспечением, которое по заключению экспертов является вирусом Petya", - говорится в сообщении.

По информации киберполиции, вирус скачали около 400 раз.

В киберполиции также заявили, что "установлен перечень компаний, которые решили воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружали себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству".