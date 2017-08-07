Нафтогаз начал поставки через швейцарскую "дочку"

Дочерняя компания поставляет газ из Британии и Италии.

Компания Нафтогаз Украины с июля 2017 начала поставлять в Украину природный газ через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A. Об этом сообщает Oilnews со ссылкой на исследование Консалтинговой группы А-95.

С середины июля Нафтогаз получил от Naftogaz около 7 млн ​​куб. м газа. Именно в этом месяце, после трехмесячного перерыва, "Нафтогаз" возобновил закупку газа у британской Shell Energy Europe Limited. Также в июле компания после полугодовой паузы снова начала покупать топливо у итальянской Eni Trading & Shipping.

Всего в 2017 году Нафтогаз Украины планирует импортировать через дочернюю компанию 1,7 млрд куб. м природного газа - примерно 20% от планового годового импорта. По стратегии национальной компании, все закупки импортного газа целесообразно проводить именно через Naftogaz Trading Europe, за исключением тех, которые финансируются на кредитные средства международных финансовых организаций (ЕБРР, Всемирный банк).