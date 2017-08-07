В России построили железную дорогу в обход Украины

Железнодорожную ветку запустили в Ростовской и Воронежской областях РФ.

В строй введена железная дорога, которая построена в Ростовской и Воронежской области в обход территории Украины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами".

Участок Журавка - Миллерово, расположенный на территории Ростовской и Воронежской областей, позволил соединить железнодорожным сообщением российские регионы в обход Украины. Решение о строительстве железнодорожного обхода для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято РФ в 2015 году.