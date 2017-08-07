Из-за санкций могут вырасти цены на газ

07.08.17 19:45Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты считают, что новые санкции против России повлияют на рост стоимости газа.

Принятый Сенатом США новый закон о расширении списка санкций против России может привести к росту цен на газ. Об этом сказано в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Raings, сообщает РБК Украина.

По мнению аналитиков, указанный закон вносит элемент неопределенности в европейский газовый рынок.

"Недавно принятый закон о введении США дополнительных санкций в отношении России существенно увеличивает неопределенность для европейских участников газового рынка", - говорится в отчете агентства "Могут ли США перекрыть российский газ Европе?".

По мнению S&P Global Ratings, если в результате введения новых санкций "Газпрому" придется финансировать строительство новых трубопроводов самостоятельно, то с чисто финансовой точки зрения это не нанесет ущерба кредитоспособности компании.

Однако в случае, если санкции приведут к значительным задержкам со строительством новых трубопроводов или отмене этих проектов (что не соответствует базовому сценарию аналитиков), то это может обусловить рост цен на газ, увеличение риска перебоев в поставках российского газа и повышение коэффициента использования хранилищ и мощностей сжиженного газа.

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