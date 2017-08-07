Названы зарплаты чиновников в Украине

В 2017 году расходы на оплату труда в государственном секторе достигнут 10,8% ВВП. Для страны с переходной экономикой и большим долгом этот уровень слишком высокий.

Минимальная зарплата представителей центральных органов власти Украины, которые находятся на государственной службе, составляет почти 5,3 тысячи гривен.

В то же время максимальная зарплата специалиста, учитывая надбавки, премии и материальную помощь, достигает 15 тысяч 234 грн.

Самые высокие зарплаты среди чиновников — у государственных секретарей. Минимальная зарплата у такого госслужащего может составлять 28 тыс. 589 грн, а максимальная — 60 тыс. 699 грн.

При этом чиновникам может выплачиваться два вида материальной помощи: на оздоровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и на решение социально-бытовых вопросов.

Для уровня государственного секретаря гарантированными есть надбавки за интенсивность труда и выполнения важной работы в объеме не менее 50% должностного оклада.

Также учитываются надбавки и выплаты: за дополнительную нагрузку, за интенсивность труда, за выполнение особо важной работы, за участие в подготовке законодательных актов, за доступ к секретной информации.