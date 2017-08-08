Зміни в Кабміні України розпочнуться до осені

08.08.17 09:27Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Як прогнозувалось, восени в Кабінеті міністрів України можуть трапитись суттєві кадрові зміни.

Проте, як стало відомо, ротація може розпочатись ще до початку осені, і вже називають перших кандидатів на звільнення.

Ще до початку осені міністр фінансів Олександр Данилюк може втратити свою високу посаду. За словами одного з нардепів, посадовцю вже пропонували написати відповідну заяву, однак той відмовився, повідомляє Народна Правда з посиланням на INSIDER. Як пише видання, про це повідомили джерела як в оточенні президента Петра Порошенка, так і в “Народному фронті”.

Підкреслюється, що Данилюк неодноразово конфліктував із представниками груп Сергія Пашинського (“Народний фронт”) та Ігоря Кононенка (“Блок Петра Порошенка”) на засіданнях парламентських комітетів. Про відставку Данилюка заговорили ще у 20-х числах червня – тоді нардеп від “Самопомочі” Андрій Журжій заявив про це.

Вже зараз, коли за Данилюка взялася ГПУ, видання опитало різних політиків, чи справді йому загрожує відставка, однак почуло досить скептичні відповіді. Так, один із міністрів на умовах анонімності зауважив: “Якщо б хотіли звільнити, то вже б звільнили”. Однак, трохи згодом кілька джерел все ж підтвердили намір відправити Данилюка у відставку.

Особливих формальних причин зробити це через Раду поки немає, натомість можна домогтися відсторонення через кримінальну справу. “Можуть постаратися і знайти: не можна ж бути міністром фінансів, сплативши за все життя менше 200 тисяч податків, але мати квартиру та 2 автомобілі”, – наголосив співрозмовник видання в оточенні президента.

Представники ЗМІ припускають, що претензії торкатимуться не лише несплати податків, але й зловживань “щодо розкрадання бюджетних коштів через схеми Льовочкіна – Каськіва”. “Думаю, що до вересня він буде без посади. Він усіх дістав: йому казали «напиши заяву», але він відмовився”, – заявив нардеп від “Народного фронту”. Як стало відомо, плани позбутися міністра підтвердили і в оточенні президента.

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