Рейтинг Трампа установил новый антирекорд

08.08.17 13:55Сколько просмотров этой статьи12Сколько комментариев этой статьи0

Рейтинг президента Соединенных Штатов Америки установил антирекорд за 200 дней его правления.

Больше половины жителей США считают неудачной работу нового президента США Дональда Трампа в течение первых 200 дней его правления. Об этом свидетельствуют данные опроса CNN.

"За шесть месяцев президентства общий рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до самой низкой точки", - говорится в сообщении.

По результатам опроса, первые 200 дней работы Трампа успешными считают 38% опрошенных. 56% американцев работу нового президента считают неудачной. В CNN отмечают, что за время проведения их опросов только один новоизбранный президент имел рейтинг ниже 50% на этом этапе: работу Билла Клинтон в 1993 году положительно оценивали всего 44% жителей США.

Кроме того, 62% в целом говорят, что заявления и действия Трампа с момента вступления в должность сделали их менее уверенными в его способности быть президентом.

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