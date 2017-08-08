Рейтинг Трампа установил новый антирекорд

Рейтинг президента Соединенных Штатов Америки установил антирекорд за 200 дней его правления.

Больше половины жителей США считают неудачной работу нового президента США Дональда Трампа в течение первых 200 дней его правления. Об этом свидетельствуют данные опроса CNN.

"За шесть месяцев президентства общий рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до самой низкой точки", - говорится в сообщении.

По результатам опроса, первые 200 дней работы Трампа успешными считают 38% опрошенных. 56% американцев работу нового президента считают неудачной. В CNN отмечают, что за время проведения их опросов только один новоизбранный президент имел рейтинг ниже 50% на этом этапе: работу Билла Клинтон в 1993 году положительно оценивали всего 44% жителей США.

Кроме того, 62% в целом говорят, что заявления и действия Трампа с момента вступления в должность сделали их менее уверенными в его способности быть президентом.