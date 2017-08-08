ЕС – Киеву: «Выполните антикоррупционные реформы»

08.08.17 15:14Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Украинским властям предоставили новые рекомендации, выполнение которых проверят через два года.

В Группе государств против коррупции Совета Европы (GRECO) заявляют, что для Украины пришло время выполнить перспективные реформы в сфере борьбы с коррупцией, и предоставили Киеву новые рекомендации.

Об этом говорится в новом докладе организации, обнародованном во вторник, передает УНИАН.

В частности, GRECO призывает украинские власти проводить антикоррупционные реформы, начатые после Революции достоинства и достичь на практике эффективных результатов. "GRECO предупреждает относительно задержек и недостатков и призывает поддерживать реформы сильной политической волей для их эффективного выполнения. Эксперты подчеркивают, что актуальной задачей остается решение основных дел относительно коррупции и преодоления безнаказанности", – говорится в докладе.

В GRECO считают необходимым обеспечить независимость и эффективность недавно созданных органов по борьбе с коррупцией – НАБУ, НАПК и САП.

"GRECO особенно обеспокоена последними действиями, направленными на сокращение полномочий НАБУ, несмотря на серьезные результаты расследований. Остаются важными гибкое сотрудничество и общение между специализированными антикоррупционными учреждениями", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в GRECO просят увеличить усилия, направленные на повышение прозрачности в законодательстве, включая урегулирование лоббирования и решения вопроса конфликта интересов.

"GRECO также настоятельно призывает парламент ужесточить антикоррупционные меры в своих рядах: иммунитет не может приравниваться к безнаказанности для тех, кто может будет расследован и преследован за коррупционные правонарушения", – говорится в докладе.

Кроме того, GRECO приветствует новую правовую базу для судебной системы и органов прокуратуры. Тем не менее, в организации считают, что необходимо ввести дополнительные гарантии для укрепления их независимости и избежания ненадлежащего влияния из-за их «назначения, карьеры и повседневной работы».

"Кроме того, нужно сделать еще больше для повышения профессионализма, целостности и подотчетности судей и прокуроров", – отметили в организации.

GRECO сделает оценку выполнения предоставленных рекомендаций в 2019 году.

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