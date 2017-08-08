Генштаб: «При обострении в АТО роль военных усилят»

Глава Генштаба рассказал о действиях военных при обострении ситуации на Донбассе.

Формат проведения АТО на Донбассе может быть изменен в случае обострения ситуации. Об этом в интервью Liga.net сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"На сегодняшний день достаточно тех полномочий, которые есть у военных. В перспективе, действительно, в случае обострения ситуации предусматривается большая централизация системы управления. У нас есть два закона – о чрезвычайном положении и о военном. Он действительно предусматривает усиление роли военных в тех регионах, где введено военное положение, потому что главными в общей структуре органов власти становятся органы военного управления". - заявил Муженко.

Также начальник Генштаба рассказал, сколько челове было призвано за шесть волн мобилизации.

"В ряды ВСУ мобилизовали больше 200 тыс человек. Создан оперативный резерв в более чем 100 тыс резервистов. В прошлом году общая подготовка всех резервистов охватила порядка 60 тыс, а в этом году мы планируем эти показатели увеличить как минимум в полтора раза", - рассказал Муженко.