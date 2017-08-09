Збереження ядерної зброї в Україні закрило би перед нею шлях до євроінтеграції – Пайфер

09.08.17 08:24Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Якби Україна залишила ядерну зброю, не мала би ні фінансової підтримки, ні євроінтеграції, ні зближення із США та НАТО – екс-посол Пайфер.

Про це пише Голос Америки.

На президентство Кучми прийшовся «золотий» період відносин США-Україна - розповів екс-посол США в Україні Пайфер.

Збереження Україною ядерної зброї, закрило би перед нею шлях до євроінтеграції, зближення із НАТО та США, міжнародної фінансової допомоги. Про це в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними дослідниками України, розповів Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні (1998-2000 р), який до призначення опікувався політикою США щодо України у царинах ядерного роззрброєння та ін.

«Розумію, коли люди кажуть, що у 2014-му все було би інакше, якби Україна залишила собі ядерну зброю. Але за таке рішення Україні довелося б заплатити значну політичну та економічну ціну. Україна була би більш ізольованою від Заходу. Можливо вона на була б країною-вигнанцем, як КНДР, але з відкритими обіймами ядерну Україну точно б не вітали», – відзначив Стівен Пайфер.

Пайфер працював над підготовкою Будапештського меморандуму, міжнародної угоди, укладеної у 1994-му році між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні. «Я розумію, коли сьогодні українці кажуть, що якби вони не підписали Будапештський меморандум, якби залишили собі якусь ядерну зброю, ситуація була б іншою. Цьому важко заперечити, адже альтернативна історія є полем спекуляцій. Я би хотів сказати, що якби Будапештський меморандум не було підписано, Україні довелося б заплатити значну ціну, - наголосив Пайфер.

За словами Пайфера, за підписанням меморандуму послідував період, який можна назвати «золотим» у відносинах між Україною та США.

«З 1995-го по 1998-й, залишивши позаду питання ядерної зброї, відносини США та України справді розширились. У 1996 була підписана угода про стратегічне партнерство між Україною та США, яку підтримало створення двонаціональної Комісії на чолі із президентом Кучмою та віце-президента США Ґором. Було багато міждержавних візитів - у 1997-му президент Кучма відвідав Україну 4 рази... Цього би не сталося, якби Україна залишила собі ядерну зброю», – розповів Пайфер.

Дипломат також наголосив, що ядерна Україна не мала би підтримки з боку Європи у питанні інтеграції та фінансової підтримки з боку міжнародних інституцій.

«У 1994-му Україна підписала Угоду про партнерство та співробітництво з ЄС. У 1997-му Україна підписала Угоду про особливе партнерство із НАТО, яка заснувала постійний орган кооперації НАТО з Києвом. Нічого цього не відбулося би, якби Україна лишила собі ядерну зброю», – розповів Пайфер.

«З економічного боку, на мою думку, якби Україна із ядерною зброєю, звернулася б (а я вважаю, що їй довелося би це робити) за позиками під низькі проценти до МВФ, чи Світового банку, чи ЄБРР - думаю, що ядерна Україна побачила б, що виконавчі директори цих інституцій із США та Європи виступили б проти кредитування України», – поділився думками Пайфер.

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