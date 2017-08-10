В Mail.ru оценили потери от блокировки в Украине

В компании ожидают увеличения выручки, несмотря на санкции.

Ущерб от блокировки продуктов Mail.ru Group в Украине во втором квартале 2017 года составил 1,5% от годовой выручки. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

В Mail.ru Group отметили, что планируют повысить финансовые прогнозы на 2017 год. Компания ожидает, что вскоре выручка увеличится на 23-26%.

"Блокировка наших продуктов на Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку; мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5% от общего размера нашей выручки в 2017 году. Несмотря на это, в остальных сферах показатели нашего бизнеса остаются очень хорошими. Мы ожидаем, что выручка в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе не на 17–21%, как мы говорили ранее, а на 23–26%, и составит от 52,6 до 53,9 млрд рублей", – сообщили в компании.