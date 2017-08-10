В Mail.ru оценили потери от блокировки в Украине

10.08.17 13:40Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

В компании ожидают увеличения выручки, несмотря на санкции.

Ущерб от блокировки продуктов Mail.ru Group в Украине во втором квартале 2017 года составил 1,5% от годовой выручки. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

В Mail.ru Group отметили, что планируют повысить финансовые прогнозы на 2017 год. Компания ожидает, что вскоре выручка увеличится на 23-26%.

"Блокировка наших продуктов на Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку; мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5% от общего размера нашей выручки в 2017 году. Несмотря на это, в остальных сферах показатели нашего бизнеса остаются очень хорошими. Мы ожидаем, что выручка в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе не на 17–21%, как мы говорили ранее, а на 23–26%, и составит от 52,6 до 53,9 млрд рублей", – сообщили в компании.

Похожие новости

03.05.17 13:55Миколаївські суднобудівники підтверджують клас з виробництва складних металоконструкцій

12.03.17 20:46В России решили усложнить предоставление гражданства для украинцев

13.01.16 09:52Слова Обамы об Украине как о "стране-клиенте" Москвы вызвали недоумение у экспертов

22.10.14 10:19Почему Сикорский 6 лет молчал о намерениях Путина?

21.12.13 15:24Ефремов: Президент не принимает решения под давлением улицы. В том числе, кадровые

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Четверг, 10.08.2017

Закругление верхнее-левое

14:00Возле рынка "Колос" прорвало водопровод -- жители останутся без водоснабжения

13:40В Mail.ru оценили потери от блокировки в Украине

13:20В Николаеве маршрутка столкнулась с бензовозом

12:57В Киеве стрельба у вокзала: трое раненых

12:2910 августа: какой сегодня праздник

12:11Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

11:50База отдыха в Коблево, где отравились 18 юных танцоров из Киева, не имела права на их прием

11:25В США произошло массовое отравление фруктами из Мексики

11:13Под Николаевом в фуре полыхали коробки с овощами

10:59Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

10:36Facebook запустил собственный видеосервис

09:59В мэрии Николаева намерены отдать подряд на 12 миллионов фирме, фигурировавшей в уголовном производстве

09:43Бойцов ВСУ заподозрили в убийстве на Донбассе

09:29У берегов Йемена утонули десятки подростков

09:11Известно, когда в Украине будет создан единый реестр получателей субсидий

08:49В Николаевском зоопарке тапиры играют в мяч

08:38Выпуск автомобилей в Украине воскресает — эксперты

08:29Канадська компанія має намір інвестувати в розвиток сонячної енергетики та енергетичної сфери Миколаївщини

08:13Генштаб показал репетицию парада на 24 августа

07:57В Одессе стартовал ЛГБТ-фестиваль

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.07.17 14:213520

Саакашвілі оскаржить рішення Порошенка в Європейському суді з прав людини

27.07.17 14:533190

На центральному вокзалі Києва шукають вибухівку

27.07.17 15:173410

Два варианта маршрутов ремонтных работ на дороге «Львов-Николаев»

27.07.17 15:304120

Первое европейское радио для собак появилось в Германии

Самые читаемые

05.08.17 10:0813030

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

29.07.17 10:3512230

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

28.07.17 20:007610

В Польше обвинили РФ в фальсификации истории Второй мировой

31.07.17 16:217470

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама